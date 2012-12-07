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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 15:58 BJT

〔新兴汇市〕菲律宾披索走坚,正面风险人气令亚币整体享有支撑

路透新加坡12月7日电---新兴亚洲货币周五大多持稳或走坚,市场对风险资产的人气整体维持正面,菲律宾披索在昨日下跌后略微站稳脚跟.

即便欧元下跌,亚洲货币仍保持强韧.欧洲央行周四发布对欧元区经济的黯淡展望,并提及会上讨论过降息,这打压欧元走低.

欧元下跌可给予美元支撑,从而对亚币构成压力.若欧元下跌是由欧债担忧加剧引起,投资者的风险偏好会受到冲击,但这次情况并非如此.

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