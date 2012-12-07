〔新兴汇市〕菲律宾披索走坚,正面风险人气令亚币整体享有支撑

路透新加坡12月7日电---新兴亚洲货币周五大多持稳或走坚,市场对风险资产的人气整体维持正面,菲律宾披索在昨日下跌后略微站稳脚跟.

即便欧元下跌,亚洲货币仍保持强韧.欧洲央行周四发布对欧元区经济的黯淡展望,并提及会上讨论过降息,这打压欧元走低.