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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 16:32 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑英镑跌至两周低点0.8059英镑

路透伦敦12月7日电---欧元兑英镑周五降至两周低点,此前德国央行下调明年经济成长预估,致使欧元全线承压.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.2%至0.8059英镑,创下11月22日以来最低位.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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