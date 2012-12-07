男性癌症患者死亡可能性更高--研究

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透12月7日电---据美国一项研究，男性与女性相比，不仅更容易罹患癌症，而且因癌症死亡的可能性也更高。
研究人员称，在研究所有的除了男女特有的癌症比如前列腺癌与卵巢癌之后，发现在过去十年的每年中，男性癌症患者死亡的可能性都比女性更高。这一研究结果发表在《泌尿学杂志》（The Journal of Urology）上。
“这一差距需要填平，”参与该研究的纽约威尔康乃尔医学院（Weill Cornell Medical College）的Shahrokh Shariat说道。“这不是要证明男性表现更差，而是要填补性别差距并提高医疗保障水平。”
Shariat和他的同事使用了2003-2012年美国癌症登记数据，发现在过去十年癌症患者的死亡比率下降了10%，但男性的死亡率始终高于女性。
总体上看，患有任何一种癌症的男性，比女性癌症患者死亡的可能性高6%。对于患有同种癌症的人，男性死亡的可能性比女性高12%。
Shariat的团队计算显示，2012年，大约575,130名男性与457,240名女性将被诊断患有非某一性别所特有的癌症。同时，今年死于癌症的男性患者数量预计为243,620人，大概每2.36个新确诊患者中为一个；对于女性而言，今年死于癌症的人数可能为182,670人，即每2.5个新确诊患者中为一个。（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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