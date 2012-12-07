〔金属期市〕LME期铜守在8,000美元上方,关注美国非农就业数据

路透新加坡12月7日电---伦敦期铜周五持稳,本周变化或将不大.交易员目光转向美国财政悬崖谈判和即将公布的美国非农就业数据.

周末中国将公布工业增加值数据,下周美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议.市场将予以密切解读,以判断全球经济形势并寻找未来政策路径的线索.

澳新银行(澳盛银行)资深商品策略师Nick Trevethan说:"近期中国的数据看起来相对不错.FOMC是个未知数.我们预计其可能会讨论扩大量化宽松计划...总体来说这可能会稍稍利好大宗商品."