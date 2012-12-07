〔中国金融〕2013年末系统重要性银行资本充足率最低应达到9.5%--银监会

刊登在银监会网站的新闻稿明确了商业银行过渡期资本充足率分步达标标准,其中系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率2013年达标标准分别设定为6.5%、7.5%,而其他银行则较系统重要性银行标准低一个百分点.

"在条件成熟的情况下,将适时推出新型债务类和权益类资本工具."新闻稿称.

根据银监会此前发布的中国银行业实施新监管标准指导意见,即更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ".新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%.(完)