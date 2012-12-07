〔路透基点〕台湾永丰五年期无担保贷款案获银行超额认购--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港12月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,永丰余造纸及子公司永丰余工业用纸的两笔五年期无担保融资案,已经获得八家银行的超额认购,迄今总规模已升至超过100亿台币(3.44亿美元).
有一笔贷款透过永丰余造纸借入,规模已增至67亿台币.而由永丰余工业用纸借入的另一笔贷款规模最初在30亿台币,现已升至33.5亿,该贷款将用于再融资及营运资本.
八家银行包括农业金库、彰化银行、中国信托商业银行、玉山银行、远东国际银行、第一银行、华南银行和元大商业银行.
另有一家银行在考虑参贷.该贷款的统筹主办行及簿记行是台湾银行、兆丰银行及台北富邦银行.
贷款预计将很快完成.签约工作将在今年底前进行.
60亿台币再融资利率为台湾90天期次级市场商业本票利率加码68个基点,税前保底利率1.6%,30亿台币贷款利率为90天期次级市场商业本票利率加码约73个基点,税前保底利率1.65%.
在60亿台币贷款案中承贷6亿以上,在30亿台币贷款案中承贷3亿台币以上,获得先付费用10个基点.
在60亿台币贷款案中承贷3-5.99亿者,在30亿台币贷款案中承贷1.50-2.99亿台币者,获得先付费用6个基点.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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