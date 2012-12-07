〔中国债市〕利率互换变化不大,机构关注11月宏观经济数据情况

路透北京12月7日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周五变化不大.市场人士表示,年底渐近,机构主动交易意愿很淡,致IRS波幅有限,当前更关注11月宏观经济数据的情况.

"IRS今天没怎么动,没啥动静,现在最多也就是平平盘."上海一券商交易员称.

他进一步指出,周内IRS的下调源于之前大幅上行后的技术性调整;若年内资金面不造成很大扰动的话,其或仍存下行空间,但不会太大.

上海一银行交易员则表示,当前基准回购利率被人为操纵的痕迹太过明显,与其纠结于短期资金面的扰动,不如布局中长线;他认为,明年基本面底部将逐步抬升,IRS曲线陡峭化上行的可能性大.当前应关注11月宏观经济数据.

银行间市场周五质押式回购CNREPO=CFXS各期限中,资金供需主要"扎堆"于隔夜品种,且供给相对宽松,该期限加权利率几无变动.交易员表示,得益于年底财政存款陆续投放及今年逆回购滚动操作,令机构对短期资金面预期持续显暖.[CN/CN]

国家统计局周日将公布中国11月CPI和工业增加值等数据.路透最新预测结果显示,受蔬菜、猪肉等食品价格上涨推动,居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将出现回升.同时,前期激励政策继续显效,带动工业、投资和消费增速持续稳步走高,四季度经济回升已成定局.[ID:nSB2128969]

参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.[ID:nSB2132453]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.4100/ 3.5100 3.3000/ 3.4000 3.4000/ 3.5000 3.5200/ 3.6200 3.5000/ 3.8320

周四 3.4200/ 3.5400 3.3060/ 3.4020 3.4120/ 3.5100 3.5300/ 3.6300 3.5100/ 3.8525

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变动 -0.0100/-0.0300 -0.0060/-0.0020 -0.0120/-0.0100 -0.0100/-0.0100 -0.0100/-0.0205

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)