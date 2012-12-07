〔中国债市〕现券交投清淡收益率总体持稳,观望周末将公布的CPI等数据

路透上海12月7日电---中国银行间债市周五现券未受股市再走好等影响而发生明显变化,收益率总体持稳,而且交投极为清淡.交易员称,最新可值得关注的就是周末将公布的11月CPI等数据.不过数据若不明显脱离预期,债市预计难觅新方向.

"今天很平稳,而且成交太少了."华北一银行交易员称.

她并表示,周末将公布的11月居民消费价格指数(CPI)等数据值得关注.但若数据显示经济形势未有新的趋势变化,债市料维持震荡行情.

国家统计局将于周日(9日)公布11月工业品价格指数(PPI)和CPI等数据;中国股市沪综指周五收市大涨,成交再次放大.分析师指出,在经历昨日的温和调整后,银行股和基建股今日再次发力,市场整体观望气氛有所松动,股指在蓝筹股推动下再次上攻.[ID:nSB2133209]

该交易员同时指出,在一片淡静的市况中,10年期左右国债收益率变化略引人注意.不过这可能与下周有同期限国债将发行有关,并未影响大市.

剩余期限约9.72年的固息国债120015券最新报价tCN120015=CFXM为3.5700%/3.5553%,上日末笔为3.55%/3.54%.

下周三财政部将招标发行280亿元人民币10年期国债.[ID:nEAP30E533]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2622 3.0402

上日 2.2461 2.8860

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9530/2.8870

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9180/2.8570

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3640/3.2980 (完)

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