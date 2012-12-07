〔中国债市〕现券交投清淡收益率总体持稳,观望周末将公布的CPI等数据

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透上海12月7日电---中国银行间债市周五现券未受股市再走好等影响而发生明显变化,收益率总体持稳,而且交投极为清淡.交易员称,最新可值得关注的就是周末将公布的11月CPI等数据.不过数据若不明显脱离预期,债市预计难觅新方向.
"今天很平稳,而且成交太少了."华北一银行交易员称.
她并表示,周末将公布的11月居民消费价格指数(CPI)等数据值得关注.但若数据显示经济形势未有新的趋势变化,债市料维持震荡行情.
国家统计局将于周日(9日)公布11月工业品价格指数(PPI)和CPI等数据;中国股市沪综指周五收市大涨,成交再次放大.分析师指出,在经历昨日的温和调整后,银行股和基建股今日再次发力,市场整体观望气氛有所松动,股指在蓝筹股推动下再次上攻.[ID:nSB2133209]
该交易员同时指出,在一片淡静的市况中,10年期左右国债收益率变化略引人注意.不过这可能与下周有同期限国债将发行有关,并未影响大市.
剩余期限约9.72年的固息国债120015券最新报价tCN120015=CFXM为3.5700%/3.5553%,上日末笔为3.55%/3.54%.
下周三财政部将招标发行280亿元人民币10年期国债.[ID:nEAP30E533]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.2622 3.0402
上日 2.2461 2.8860
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9530/2.8870
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9180/2.8570
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3640/3.2980 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。