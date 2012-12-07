〔路透基点〕三井住友融资租赁(中国)完成8亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,三井住友融资租赁(中国)有限公司签署8亿元人民币(1.28亿美元)三年期摊销贷款案.今年2月该贷款启动时的最初规模曾设为10亿元人民币.

三井住友银行上海分行为牵头行和簿记行.交通银行和中国工商银行以牵头行身份参贷.中国农业银行任参贷行.

贷款综合收益的定价较中国人民银行基准利率上浮.

承贷5亿元人民币或以上的银行获牵头行头衔;承贷2-5亿元人民币的银行获安排行头衔;承贷2亿元人民币以下的银行获高级经理行头衔.

是次贷款由三井住友融资租赁(中国)的母公司--日本三井住友融资租赁公司提供担保.

筹集资金将用于营运资本.

三井住友融资租赁(中国)2011年3月取得5.5亿元人民币贷款,其中包括3亿元人民币的一年半期循环贷款和2.5亿元人民币的三年期定期贷款,三井住友银行为是次交易的委托主办行、代理行和唯一主承销商.交通银行以主办行头衔参贷,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)为高级经理行.(完)