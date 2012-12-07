〔中港股市〕港股收盘接近16个月高位,沪市收高

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港12月7日电---香港股市周五小跌,但仍接近去年8月来最高,因中国经济强劲反弹的前景,导致内地相关股票吸引更多资金流入.
恒生指数.HSI下跌0.3%,报22,191.2点,周涨幅为0.7%.
沪综指.SSEC收报2,061.786点,涨32.549点或1.6%;一周累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.沪深300指数.CSI300收盘涨1.96%,报2,246.757点.
内地涨势带动恒生国企指数.HSCE本周上涨2.8%.
外国投资者对中国的看法转变,使与内地相关的各类资产受益,包括股票、上市交易基金(ETF)和离岸人民币债券等.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。