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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 17:00 BJT

〔中港股市〕港股收盘接近16个月高位,沪市收高

路透香港12月7日电---香港股市周五小跌,但仍接近去年8月来最高,因中国经济强劲反弹的前景,导致内地相关股票吸引更多资金流入.

恒生指数.HSI下跌0.3%,报22,191.2点,周涨幅为0.7%.

沪综指.SSEC收报2,061.786点,涨32.549点或1.6%;一周累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.沪深300指数.CSI300收盘涨1.96%,报2,246.757点.

内地涨势带动恒生国企指数.HSCE本周上涨2.8%.

　外国投资者对中国的看法转变,使与内地相关的各类资产受益,包括股票、上市交易基金(ETF)和离岸人民币债券等.

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