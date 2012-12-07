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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 17:25 BJT

〔希腊金融〕不会延长债券回购最后期限,回购将于周五完成--官员

路透雅典12月7电---希腊财政部官员表示,希腊不会将债券回购计划延长到周五以后.

希腊银行业者将在周五举行董事会,并决定是否参与该计划,且必须在1700GMT之前表明他们的姿态.

"招标将在今日完成.不会延长."上述要求匿名的官员称.(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

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