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市场报道 | 2012年 12月 7日 星期五 17:23 BJT

〔欧洲汇市〕英镑上涨,德国央行调降经济预估后欧元承压

路透伦敦12月7日电---英镑兑欧元周五触及两周高位,德国央行下调德国经济展望后,欧元承压.

昨日欧洲央行预测,欧元区经济明年将萎缩,为未来降息敞开大门.

策略师表示,英镑涨势可能是暂时的.在英国财政大臣欧思邦本周表示,英国将达不到减债目标,引发对英国可能失去AAA债信评级的担忧后,投资者对买入英镑心存戒慎.

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