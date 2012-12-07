〔意大利政经〕政局不稳,意大利政府必须安抚市场--OECD经济学家

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透罗马12月7日电---经济合作暨发展组织(OECD)的首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)周五表示,意大利应当采取行动来安抚市场,应告知投资者即使是前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的自民党(PDL)收回对当前政府的支持,该国的经济改革进程也不会逆转.
"意大利经济确实是疲弱的,走出衰退的时间正在被推后."帕多安对晚邮报表示,"鉴于该国面临如此脆弱不支的局面,主要政党需要向市场发出明确讯号,说明蒙堤政府的改革举措将继续推进."
自民党周四宣布其撤回对首相蒙堤的支持,引发了意大利可能提前选举的风险.但总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)表示,他将努力避免政治危机,没有必要惊慌失措.
帕多安称,当自民党在两次信任投票中都弃权后,意大利政府公债与德国公债间的利差走阔,这反映出意大利所面临的风险.
"一旦该国政局再度出现不稳定,则市场会随之再度变得紧张不安.这充分显明当前局势的脆弱不稳."(完)
--编译 高琦; 审校 王丽鑫
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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