《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为路透中文新闻为您整理的(12月3日-7日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期CNY=CFXS当周累计微跌0.055%,涨停僵局不见缓解,仅随中间价微幅波 动.周初央行明确T和T+1品种均受1%日波幅限制,银行只有在1D(T+3)远汇CNYSNOR=CFXS市 场寻求人民币流动性,本周来该品种报价明显趋于平稳.后期若无央行干预,即期料仍将陷于 涨停板.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场本周也仅 是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性". 12月政策放松预期已降至年内"冰点".市场人士预计,短期内央行仍将依赖逆回购操作调节 市场流动性.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周收益率一度因股市向好而承压走升,不过总的来看,目前市场消息面和资金 面都较为淡静,加之年底将至,机构交投意愿不足,现券区间震荡走势未变.最新可值得关注的 就是周末将公布的11月CPI等数据.不过数据若不明显脱离预期,债市预计难觅新方向.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周走升.因12月为今年最后一个月,年末考核时点逐渐临近,部分 机构已开始提前筹划为年底时点的信贷规模调整做准备.随着年内银行信贷规模控制压力增 大,短期内转贴价格或受此推动震荡走高.[CN/CPCN] 股市: --中国股市.SSEC当周强劲反弹.周初惯性下滑并创下近四年新低后,中共政治局会议为明年 经济定调,给大盘反弹带来一些契机,在金融和基建板块的提振下,沪综指.SSEC重回2,000点, 周五收报2,061.786点,一周累计上涨4.1%,创下逾13个月来的最大单周涨幅.[.SSCN] 期市: --沪铜当周先涨后跌.最大铜消费国--中国公布的制造业数据亮眼,推动铜价创下逾六周来新 高,之后因美国预算谈判的担忧,使铜价结束连涨势头,有所回调.主力3月合约周五收报57,450 元,较上周五升150元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周走低,美国政府与国会关于财政问题的谈判进展迟缓,继续拖累市场人气,在 基金抛盘及止损盘等的打压下,金价震荡下行,不过临近周末,欧洲央行未来可能降息的前景 支撑金价小幅反弹.上海期金主力6月合约周五收报346.28元,较上周五跌1.65%.(完) --整理 边竞/李然/康熙泽/李宏薇/林琦; 审校 曾祥进
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。