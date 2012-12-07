版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 17:27 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--12月7日

路透北京12月7日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出
各类外汇交易品种,以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要.

  以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)

  交易品种成交概况       10月       三季度       二季度  12年一季度 11年四季度  三季度    二季度   一季度   10年全年   09年全年   
       远期:             14.8         40.5        123.5     534.0     378.6     608      564.1    594.83      327         98      
       掉期:          2,270.1      6,587.6      5,966.6   5,445.8   4,544.7   5,239   4,549.31  3,376.83   12,835      8,018  
     外币对:              --           203    428(上半年)      --    276.21     226      168.6    185.89      502        407     
   外汇期权:              4.4         12.6          4.6       6.2      1.64     4.3       4.16
       
   注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完)

  --整理 李然; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐