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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)   
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*福州建工集团       5         7        6.80%           AA      12/10-12/12   平安证券
                    (第5、6和7年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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*萍乡城投          12         7        6.89%           AA-     12/10-12/12   宏源证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金;江西煤炭集团提供担保)
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*保山国资           8         7        7.30%           AA-     12/10-12/12   天风证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金;采用土地使用权抵押担保)
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*广西交通          20        10 簿记建档区间5.60%-6.60% AA+    12/11-12/13   瑞银证券
投资集团            (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)    德邦证券
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*重庆渝兴建投      12         7        7.30%           AA      12/10-12/14   上海证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金)
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*泉州台商投资      10         7        7.08%           AA      12/10-12/14   国信证券
区开发建设          (第3-7年每年末偿还20%本金;泉州泉港石化工业区建设发展公司提供担保)
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*长沙先导          18         7        6.70%           AA      12/10-12/14   太平洋证券
投资控股            (第3-7年每年末偿还20%本金;长沙城投集团提供担保)
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榆林城投集团       15         6        6.81%           AA      12/4-12/10    万联证券
                    (第3-6年每年末偿还25%本金,以自有土地使用权提供担保)
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河北顺德           10         7         6.98%          AA      12/5-12/11    广州证券
投资集团             (第3-7年每年末偿还20%本金)
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三明国资投资       10         7         6.92%          AA      12/5-12/11    兴业证券
经营公司         (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保)
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四川圣达集团        3         6       前三年7.25%      AA-     12/5-12/11  国泰君安证券
                 (附第3年末投资者回售选择权;发行人以持有的企业股权抵押担保)
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沛县国资           10         7        7.20%           AA-     12/6-12/12    广州证券
                (第3-7年每年末偿还20%本金;以土地使用权抵押担保)
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金湖国资            8         6   前三年利率7.76%      AA-     12/7-12/12    华安证券
                (第三年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
                (发行人以房产及土地使用权等资产提供担保)
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上海临港            7         7    周五簿记建档        AA      12/10-12/12 摩根士丹利华鑫证券
经济发展集团    (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

  
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