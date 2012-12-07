《中国企业债发行日程表》--12月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *福州建工集团 5 7 6.80% AA 12/10-12/12 平安证券 (第5、6和7年末分别偿还30%、30%和40%本金) ======================================================================================== *萍乡城投 12 7 6.89% AA- 12/10-12/12 宏源证券 (第3-7年末分别偿还20%本金;江西煤炭集团提供担保) ======================================================================================== *保山国资 8 7 7.30% AA- 12/10-12/12 天风证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;采用土地使用权抵押担保) ======================================================================================== *广西交通 20 10 簿记建档区间5.60%-6.60% AA+ 12/11-12/13 瑞银证券 投资集团 (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 德邦证券 ======================================================================================== *重庆渝兴建投 12 7 7.30% AA 12/10-12/14 上海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *泉州台商投资 10 7 7.08% AA 12/10-12/14 国信证券 区开发建设 (第3-7年每年末偿还20%本金;泉州泉港石化工业区建设发展公司提供担保) ======================================================================================== *长沙先导 18 7 6.70% AA 12/10-12/14 太平洋证券 投资控股 (第3-7年每年末偿还20%本金;长沙城投集团提供担保) ======================================================================================== 榆林城投集团 15 6 6.81% AA 12/4-12/10 万联证券 (第3-6年每年末偿还25%本金,以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 河北顺德 10 7 6.98% AA 12/5-12/11 广州证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 三明国资投资 10 7 6.92% AA 12/5-12/11 兴业证券 经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 四川圣达集团 3 6 前三年7.25% AA- 12/5-12/11 国泰君安证券 (附第3年末投资者回售选择权;发行人以持有的企业股权抵押担保) ======================================================================================== 沛县国资 10 7 7.20% AA- 12/6-12/12 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 金湖国资 8 6 前三年利率7.76% AA- 12/7-12/12 华安证券 (第三年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) (发行人以房产及土地使用权等资产提供担保) ======================================================================================== 上海临港 7 7 周五簿记建档 AA 12/10-12/12 摩根士丹利华鑫证券 经济发展集团 (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》