〔欧元区经济〕通胀压力将缓解,10月未来通胀指标较前月下滑--ECRI

路透班加罗尔12月7日电---据一项预测通胀趋势的指标,欧元区物价压力在10月减轻并接近6月触及的27个月低位,区内三个主要经济体的通胀压力均下滑.

经济周期研究所(ECRI)10月欧元区未来通胀指标(EZFIG)从9月的93.7降至93.3.法国、西班牙和意大利的各自类似指标都下滑,德国则持稳.

周五数据显示,欧元区11月整体通胀率降至2.2%,为2010年12月以来最低,但10月失业率升至于纪录新高.

不过,在经济成长前景暗淡和通胀下降会否促使欧洲央行明年初进一步放宽货币政策上,接受路透调查的分析师观点不一.(完)