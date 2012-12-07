〔日本经济〕大选与补充预算讨论将使下一财年预算草案编制推迟--消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京12月7日电---政府消息人士称,日本本月的大选以及围绕大规模补充预算的政治呼吁,将使编制下一财年政府预算草案的时间推迟到明年1月,这是近20年来从未有过的情况.
他们表示,这也就意味着,全年预算或无法在4月进入新财年时及时获得议会通过,从而迫使届时新政府拟定临时预算案,来融资支应像公务员薪资等马上需要支付的项目.
通常,日本政府会在圣诞前后编制下一财年的预算草案,并提交给议会从1月起开始审议.
这样一来,预算案将可在新财年开始之前让国会通过,并有足够时间来规划需发行多少债券,以补足税收收入无法满足的资金需求.
"我觉得,官员们将把整个年底与新年假期都用来准备草案,"一名政府消息人士称.这份草案将作为新政府编制预算的基础.
数位不愿具名的政府消息人士称,全年预算草案要等到明年1月才会就绪,到2月才会提交给议会.
他们表示,对于额外预算的审议又会使议会进一步推迟批准下一财年的预算,使得政府更可能必需编制临时预算,来满足最迫切的资金需求,直至4月或5月前后开始落实全年预算案.
上一次日本政府未能在年底前编制出预算草案还是在1993年,时任首相细川护熙推迟了1994/95财年预算案的编制,以优先推行政治体系的改革.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
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