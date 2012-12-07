版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 18:51 BJT

〔欧洲经济〕降息以刺激经济或在某一时点带来本币贬值压力--ECB总裁

路透布达佩斯12月7日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示:

* 降息以刺激经济可能在某一时点带来本币贬值压力

* 若民间和公共部门背负沉重债务,当面临经济不振时央行几乎没有操作空间

* 外部失衡与财政失衡开始得到缓解,去杠杆化正在有序进行.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐