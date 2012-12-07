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债券 | 2012年 12月 7日 星期五 18:18 BJT

〔标题新闻〕希腊2012年第三季GDP修正后为较上年同期萎缩6.9%--官方统计局ELSTAT数据

备注:GDP为国内生产总值

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8MD00D]

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