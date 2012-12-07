日本东北部发生7.3级强震（更新版）

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月7日电---日本东北部海岸周五发生强烈地震，首都东京亦有震感，并导致沿海地区发布海啸预警。
此次地震发生区域与去年3月日本特大地震发生地相同。去年的特大地震及海啸灾难造成近2万人死亡，并引发了全球25年中最严重的核危机。
美国地质调查局表示，今日地震初步判断震级为7.3级，称没有发生大范围海啸的风险。目前还没有收到伤亡报告。
日本东北部宫城县(Miyagi)地区海岸收到海啸预警，浪高料达一米。该地区曾受到2011年3月11日地震及海啸袭击。
今日地震发生后，福岛核电站运营商东京电力公司(9501.T)报告核电站暂无异常状况。
日本首相野田佳彦则取消了在东京的竞选活动，在返回办公地点的路上，但是暂无计划召开特别内阁会议。（完）
编译：靳怡雯
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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