〔突发事件〕针对日本东北部的海啸预警取消--NHK

路透东京12月7日电---日本放送协会(NHK)报导称,日本气象厅针对日本东北部的海啸预警取消.

此前日本东北部海岸发生强烈地震,首都东京亦有震感,并导致沿海地区发布海啸预警.[ID:nSB2133551](完)