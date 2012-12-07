〔马来西亚期市〕棕榈油价格收平,本周跌幅创近一个月来最大

路透吉隆坡12月7日电---周五马来西亚棕榈油期货收平,但本周创近一个月来最大单周跌幅,因前景充满不确定性.目前的情况是库存创纪录高位打压价格,但同时市场预期需求回暖.

年内迄今棕榈油期货下跌近28%.

"棕榈油当前不上不下,"吉隆坡一大宗商品经纪公司交易员称.

指标2月棕榈油合约结算价微涨0.04%,报每吨2,296马币(林吉特),盘中走势震荡.本周该期约下跌约3%,为连续第三周下跌,且跌幅为11月11日以来最大.

总成交量为34,886口.

路透调查显示,11月马来西亚棕榈油库存可能达到创纪录的258万吨.这使得棕榈油较竞争商品阿根廷豆油的折价扩大到每吨360美元.官方数据将于周一公布.

交易商当前关注船货调查机构定于周一公布的12月1-10日棕榈油出口数据.(完)