版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 18:54 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾股市刷新盘中和收平纪录高位,泰国股市下跌

路透12月7日电---菲律宾股市周五触及纪录最高位,其他市场涨跌互现.投资者等待稍晚出炉的美国非农就业报告寻求指引.

菲律宾股市.PSI上涨0.5%,收在纪录高位5,794.20点,盘中触及纪录盘中新高5,797.93点,企业集团SM Investment(SM.PS)领涨2.4%.菲律宾股市今年在该地区表现最佳.

新加坡股市.FTSTI上升0.9%至两个月高位,银行股涨幅居前,其中新加坡大华银行(UOBH.SI)涨2.2%.马来西亚股市.KLSE微升0.1%至两周收盘高点,消费类股领涨.

泰国股市.SETI逆势下跌0.4%,能源股拖累大盘.大型油企PTT(PTT.BK)和PTT Exploration and ProductionPTTE.BK分别跌0.6%和1.6%.

越南股市.VNI收低0.5%;印尼股市.JKSE小幅收低0.04%,外资净流出4,800万美元.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3107.11 28.91 +0.94 +17.41 2646.35

马来西亚 .KLSE 1617.77 1.54 +0.10 +5.69 1530.73

泰国 .SETI 1334.95 -4.93 -0.37 +30.20 1025.32

印尼 .JKSE 4290.80 -1.81 -0.04 +12.27 3821.99

菲律宾 .PSI 5794.20 30.56 +0.53 +32.53 4371.96

越南 .VNI 383.80 -1.89 -0.49 +9.17 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐