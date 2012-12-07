〔东南亚股市〕菲律宾股市刷新盘中和收平纪录高位,泰国股市下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透12月7日电---菲律宾股市周五触及纪录最高位,其他市场涨跌互现.投资者等待稍晚出炉的美国非农就业报告寻求指引.
菲律宾股市.PSI上涨0.5%,收在纪录高位5,794.20点,盘中触及纪录盘中新高5,797.93点,企业集团SM Investment(SM.PS)领涨2.4%.菲律宾股市今年在该地区表现最佳.
新加坡股市.FTSTI上升0.9%至两个月高位,银行股涨幅居前,其中新加坡大华银行(UOBH.SI)涨2.2%.马来西亚股市.KLSE微升0.1%至两周收盘高点,消费类股领涨.
泰国股市.SETI逆势下跌0.4%,能源股拖累大盘.大型油企PTT(PTT.BK)和PTT Exploration and ProductionPTTE.BK分别跌0.6%和1.6%.
越南股市.VNI收低0.5%;印尼股市.JKSE小幅收低0.04%,外资净流出4,800万美元.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3107.11 28.91 +0.94 +17.41 2646.35
马来西亚 .KLSE 1617.77 1.54 +0.10 +5.69 1530.73
泰国 .SETI 1334.95 -4.93 -0.37 +30.20 1025.32
印尼 .JKSE 4290.80 -1.81 -0.04 +12.27 3821.99
菲律宾 .PSI 5794.20 30.56 +0.53 +32.53 4371.96
越南 .VNI 383.80 -1.89 -0.49 +9.17 351.55
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(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。