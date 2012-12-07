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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 19:07 BJT

〔表格〕德国10月工业生产较前月下滑2.6%,降幅大于预估

路透柏林12月7日电---德国经济部周五公布,德国10月工业生产较前月下滑2.6%,预估为下滑0.5%.9月修正为下滑1.3%.

以下为详细数据(经季节调整,括号内为前值):

工业生产 12年10月 12年9月

较上月(%) -2.6 -1.3

指数(2005年为基期) 108.5 111.4 (完)

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--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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