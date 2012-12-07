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市场报道 | 2012年 12月 7日 星期五 19:29 BJT

〔标题新闻〕葡萄牙第三季国内生产总值(GDP)修正值为萎缩0.9%,上季萎缩1.2%--国家统计机构

注:国内生产总值(GDP).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS8E7N701C]

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