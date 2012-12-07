〔国际油市〕石脑油裂解价差大涨,跨月价差走强

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡12月7日电---周五亚洲石脑油裂解价差大涨6.17美元,至三周高位每吨136.28美元.跨月价差升水也上涨0.50美元,至每吨15.50美元,显示出交易商偏多的立场.
跨月价差升水是1月下半月和2月下半月公开规格石脑油价差.
看涨情绪在衍生品市场亦有体现.12月/1月逆价差走强2.00美元,至11月5日以来最高每吨10.75美元.1/2月和2/3月逆价差分别上涨1.50美元和1.25美元,报11.00美元和10.25美元.
另一方面,12月现货升水下跌,折射出石化产品利润率下滑,以及一系列裂解厂下调产能利用率和经济前景存在不确定性.
印度巴拉特石油售予壳牌3.5万吨12月27-29日装运的船货,离岸价为较中东报价每吨溢价36.00美元.BPCL还向Marubeni售出12月19-21日装运的船货,每吨溢价40.00-41.00美元.
印度石油天然气公司(ONGC)也向壳牌卖出3.5万吨12月24-25日装运的船货,离岸价为较中东报价每吨溢价36.25美元.ONGC此前售出的11月12-13装运的船货溢价为38.00-39.00美元.
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)延长定期石脑油谈判有效日期至12月10日,此前与客户的谈判陷入僵局.
谈判最初预计在12月5日结束,但买家因石化产品利润率下滑,裂解厂减产以及经济前景不确定性而更为谨慎.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
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