〔国际油市〕亚洲柴油价格走弱,受供应充沛打压

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡12月7日电---亚洲柴油价格仍然疲弱,因在需求欠佳之际供应充沛打压市场,且日本地震对价格的影响有限.
路透数据显示,1月柴油裂解价差下滑0.19美元,每桶较迪拜原油溢价20.37美元.
日本东北部海岸发生强烈地震,东京建筑物亦有震感.该国东北部宫城县(Miyagi)地区海岸收到海啸预警,浪高料达一米.该地区曾受到2011年3月11日地震海啸的袭击.不过尚无伤亡报告.[ID:nSB2133551]
交易商似乎已经消化了马来西亚炼厂即将展开的维护工作.
行业消息人士称,马来西亚国家石油公司(Petronas)可能在1月关闭位于该国西部沿岸Melaka-2炼厂日产10万桶原油的常压蒸馏单元,维护期约为两周半.
但该消息人士补充道,"不过看似维护工作对进口产生的影响或许很小."
Reliance Industries也计划在1月维护位于贾姆讷格尔(Jamnagar)的新炼厂.但交易商表示,由于亚洲地区需求仍然疲弱,因此这对价格带来的影响有限.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)和台湾中油公司表示会在1月招标出售柴油,这将令供应增加.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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