〔希腊金融〕银行业提议董事会批准参与政府的债券回购计划--消息

路透雅典12月7日电---两位银行家周五表示,希腊银行业者已经向各自董事会提议批准参与政府的债券回购计划,规模可为所持债券仓位的100%.

周五希腊银行业举行董事会.在630亿欧元可被回购的债券中,希腊银行业预估持有170亿欧元.