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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 20:57 BJT

〔欧洲经济〕ECB管委马库赫称若欧元区经济没有改善,则明年可能降息

路透伯拉第斯拉瓦12月7日电---欧洲央行管委会成员马库赫周五表示,若欧元区经济没有改善,欧洲央行明年可能会降息.

欧洲央行在周四政策会议上维持利率不变,但该央行总裁德拉吉表示,已经"广泛讨论过"降息,这激发外界预期欧洲央行或许准备在未来数月降息.

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