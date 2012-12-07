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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 20:43 BJT

〔亚洲橡胶〕12月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 250.9 22 249.7 10

* 1月 252.0 68 252.0 5

* 2月 254.4 80 253.1 49

* 3月 258.2 79 257.2 52

* 4月 260.8 773 259.9 166

* 5月 263.6 3683 262.5 1089

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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