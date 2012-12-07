〔国际油市〕亚洲燃料油近月跨月价差走软,因BP买盘放缓

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡12月7日电---亚洲燃料油市场周五走软,前两个近月跨月价差跌至两日低位,因为此前支撑跨月价差的BP买盘放缓.
路透数据显示,亚洲收盘时,12月/1月正价差扩大1美元,至每吨4美元;1月/2月正价差小幅下降0.50美元,至每吨3.50美元.
BP在互换市场的买盘放缓,仅买进1.5万吨180-cst品级固定价格合约.本周BP共买进28万吨180-cst和16万吨380-cst固定价格互换合约.
该公司还在实货窗口买进了4万吨180-cst燃料油,本周购买的180-cst和380-cst船货共达12万吨.
基本面仍然疲软,因供给仍然较高,同时中国小型炼厂的给料买兴低迷.
据路透估算,1月合约裂解价差收窄0.24美元,至每吨较迪拜原油贴水9.46美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 田建华
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