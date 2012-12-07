版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 21:44 BJT

〔表格〕加拿大11月就业岗位增加5.93万个,远高于预期

路透12月7日电---加拿大统计局周五公布,该国11月就业岗位增加5.93万个,高于预期.多数新增岗位来自全职就业.

11月失业率下降0.2个百分点至7.2%.所有新增职位来自服务业部门.

2012年11月 2012年10月

就业人口变动 +59,300 +1,800

全职就业 +55,200 +7,300

兼职就业 +4,100 -5,500

失业率 7.2% 7.4%

就业参与率 66.8% 66.8%

路透调查分析师预计11月新增1万就业岗位,失业率为7.4%.(完)

浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王丽鑫;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐