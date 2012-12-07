〔表格〕汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为74.5

路透12月7日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为74.5(路透调查预估为82.4),11月为82.7

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者现况指数初值为89.9(预估为91.0),11月为90.7

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者预期指数初值为64.6(预估为78.0),11月为77.6

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数和预期指数为8月以来最低

以下为详细数据:

12月初值 11月终值 10月 9月 8月 7月

信心指数 74.5 82.7 82.6 78.3 74.3 72.3

现况指数 89.9 90.7 88.1 88.6 85.7 88.7

预期指数 64.6 77.6 80.8 79.0 73.5 65.1

一年通胀预期 3.3 3.1 3.0 3.1 3.3 3.6

五年通胀预期 2.9 2.8 2.8 2.7 2.8 3.0(完)

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