《即时观点》美国11月非农就业岗位增加14.6万个,失业率降至7.7%

路透纽约12月7日电---美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位锐减的预期相悖.

但9月和10月就业岗位增幅修正后显示,两个月就业岗位总计比前值减少4.9万个.

上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.但失业率下降时因为人们放弃求职,这对经济来说并不是个好兆头.

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