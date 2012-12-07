美国各类经济指标总览--2012/12/7

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位锐减的预期相悖.11月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.但失业率下降时因为人们放弃求职,这对经济来说并不是个好兆头.[ID:nSB2134115][ID:nEAP1gmCG3]
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,美国10月消费者信贷增加142亿美元,接受路透调查的分析师预估增加100亿美元.9月消费者信贷上修为增加122亿美元,前值为增加114亿美元.[ID:nSB8583785]
当前值 前次值
失业率(%) 7.7(11月) 7.9(10月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加14.6(11月) 增加13.8(10月修正值)
平均时薪(%) +0.2(11月) 持平(10月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)
不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.7(第三季修正值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.8(第三季修正值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.0(12月1日当周) 39.5(11月24日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)
领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值)
个人所得(%) 持平(10月) +0.4(9月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(10月) +0.3(9月)
消费者信贷(亿美元) 增加142(10月) 增加122(9月修正值)
企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)
建筑支出(%) +1.4(10月) +0.5(9月修正值)
消费者信心 73.7(11月) 73.1(10月修正值)
房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值)
建筑许可(万户) 86.8(10月修正值) 89.0(9月)
成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值)
新屋销售(万户) 36.8(10月) 36.9(9月修正值)
工厂订单(%) 0.8(10月) 4.5(9月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(10月) +9.2(9月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.7(11月) 54.2(10月)
供应管理协会制造业指数 49.5(11月) 51.7(10月)
趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)
进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)
出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)
单位劳工成本(%) -1.9(第三季修正值) -0.5(第二季)
非农业生产率(%) +2.9(第三季修正值) +1.9(第二季)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 田建华;审校 李军
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。