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市场报道 | 2012年 12月 7日 星期五 22:41 BJT

〔美国股市〕开高,因非农就业数据良好

路透纽约12月7日电---美国股市周五开高,因数据显示11月美国就业岗位增长超预期,之前市场预期受飓风桑迪影响就业岗位增幅可能锐减.

道琼工业指数.DJI盘初升57.29点,或0.44%,至13,131.33点,标准普尔500指数.SPX涨6.09点,或0.43%,至1,420.03点,Nasdaq指数.IXIC上扬13.69点,或0.46%,至3,002.96点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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