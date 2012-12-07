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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 23:12 BJT

〔美国热股〕中国企业财团将收购AIG飞机租赁业务,后者股价攀升

路透12月7日电---彭博报导,包括中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)在内的由数家中国企业组成的财团,正在与美国国际集团(AIG)(AIG.N)就收购后者旗下飞机租赁业务ILFC进行磋商.

周五盘初,美国国际集团股价涨3.6%,至34.46美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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