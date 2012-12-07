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亚洲 | 2012年 12月 8日 星期六 01:23 BJT

〔标题新闻〕AIG确认将旗下ILFC的90%股权出售给多家中国企业组成的财团,尚待美中双方批准

AIG为美国国际集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nASB005WL]

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