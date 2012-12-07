〔欧洲股市〕小幅收涨,受医疗保健股和诺基亚上涨推动

* FTSEurofirst 300指数上升0.1%,报1,132.69点

* FTSEurofirst 300指数触及18个月收盘高位

* Euro STOXX 50指数小跌0.1%,至2,601.37点

* 部分交易商将伺机卖出

路透伦敦12月7日电---欧洲股市周五小幅收涨,受大型医疗保健股和诺基亚NOK1V.HE涨势提振,不过,部分交易商表示,由于经济状况不确定,他们将伺机卖出.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.1%,报1,132.69点,触及18个月收盘高位,且为去年5月31日以来最高收位.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数小跌0.1%,至2,601.37点.

诺基亚是FTSEurofirst指数中涨幅最大的成份股,劲扬5.3%,该公司本周与中国移动(0941.HK)签署智能手机销售协议,投资者因此受到鼓舞.不过,年内迄今,该股仍回落约20%.

McLaren Securities的董事总经理Terry Torrison表示,"该股开始上行.看似诺基亚已经触底."

诸如罗氏ROG.VX和赛诺菲(SASY.PA)等医疗保健股也上扬,对FTSEurofirst 300指数的提振最大.

罗氏攀升0.9%,赛诺菲上扬0.7%,交易商称,因摩根士丹利上调两只股票的评级.罗氏的评级从表现与同业一致上调至增持.

不过,部分分析师指出,一些欧洲主要股指未能收在重要技术位之上.

Berkeley Futures的助理董事Richard Griffiths称,Euro STOXX 50指数未能收在约2,610点之上,该指数之前从这一水平回落,这可能导致该指数在下周进一步小跌.

美国预算磋商没有进展也使欧洲股市从稍早触及的高位回落.

英国富时100指数.FTSE收涨0.22%,报5,914.40点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.22%,报7,517.80点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.11%,报3,605.61点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI