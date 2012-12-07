〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受大豆跌势及南美作物天气好转打压

路透芝加哥12月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商指因受大豆期货跌势拖累,另外南美作物天气改善拉低价格.

A/C Trading总裁Jim Gerlach称,大豆期货跌势拖累了玉米.他称,当大豆期货下跌时,"什么都跟着下挫,"

指标CBOT-3月玉米合约期价CH3连续第二个交易日收低.该合约上周升至近七周最高位后,已累计跌4%.

南美天气良好影响着市场.MDA EarthSat Weather气象专家Kyle Tapley称,未来五天阿根廷作物带料将更加干燥,将使寻找种植玉米和大豆的机会的农户稍感宽慰.

下周交易商将评估美国农业部的全球最新供需数据.该月度报告于周二1330GMT公布.

指标3月玉米期货合约CH3结算价跌14-1/4美分,报每蒲式耳7.37-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为266,820口.(完)

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