〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,在连涨四日后遭获利了结打压

路透12月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低1.3%,交易商指因在上涨四日后交易商进行获利了结,而且下周美国政府将公布月度供需报告.

1月大豆期货SF3曾升至一个月高位,然后拉回并收于前一交易日日低下方,这样的反转走势暗示升势的结束.

尾盘时跌势加剧,距收盘还有约15分钟时,1月大豆合约跌破昨日低位14.73-1/4美元.

尽管今日收低,但大豆合约Sc1本周仍收高2.2%,为连续第三周上涨,而且创下8月底以来最大单周涨幅.

豆粕SMc1本周累计涨1.8%,豆油BOc1共计升2.9%.均创下连续第三周涨势.

南美作物天气好转加剧了压力.The Commodity Weather Group称,预计下周巴西南部将出现的降雨料将缓解对玉米和大豆生长期土壤温度的忧虑.

美国11月非农就业报告意外强劲,显示美国经济动能增强,这带来额外压力.美国经济走强提振美元,削弱了对包括大宗商品在内风险资产的需求.

美国农业部证实,出口商向中国出口了11.5万吨美国大豆,付运期为2012/13年,但市场对此未予理会.

交易商预计,在下周将公布的月度供需报告中,美国农业部将下调2012/13年美国和全球大豆期末库存预估.

1月大豆期货SF3收低19美分,报每蒲式耳14.72-1/4美元.

1月豆油合约BOF3跌0.07美分,报51.13美分,1月豆粕合约SMF3回落7.8美元,报每短吨442.9美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为255,441口,豆粕期货为63,389口,豆油期货为116,344口.

以下为CBOT农产品期货在2024GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 732.75 -15.00 -2.0% 13.3%

CBOT大豆Sc1 1472.25 -19.00 -1.3% 22.8%

CBOT豆粕SMc1 450.50 -7.50 -1.6% 45.6%

CBOT豆油BOc1 50.82 -0.05 -0.1% -2.4%

CBOT小麦Wc1 844.25 -1.00 -0.1% 29.3%

CBOT稻米RRc1 1526.50 -4.50 -0.3% 4.5%

EU小麦BL2H0 268.50 0.75 0.3% 32.6%

NYMEX原油期货CLc1 85.94 -0.32 -0.4% -13.0%

道琼工业指数.DJI 13,126 51 0.4% 7.4%

现货金XAU= 1703.26 4.64 0.3% 8.9%

欧元/美元EUR= 1.2920 -0.0045 -0.4% -0.2%

美元指数.DXY 80.4340 0.1760 0.2% 0.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 966 -24 -2.4% -44.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)