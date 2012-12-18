《中国2012年经济指标各方预测值一览》--12月18日

重温稿-《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑

* 美元兑日圆2月9日来首次跌穿112日圆 * 美元受财长努钦税改言论拖累 * 美元指数连升三周 路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府 是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多 工作要做。 税改是投资人原本预计会提振通胀和带动美国利率的政策之一。 分析师指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录令投资人愈发怀疑 是否会在下月加息，因美联储票委显示出的收紧信贷的迫切性要小很多。 美元兑避险日圆 跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美 元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。 “市场可能对美国财政刺激政策前景变得愈发谨慎，因此，我认为市场目前对美联储是 否会在未来两年大举加息持怀疑态度，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表 示。