中国数据：官方2月非制造业PMI下滑但仍处较高水准，未来料持续向好发展

2月中国官方非制造业PMI降至五个月低点

但仍维持在50上方的较高水准

未来伴随着施工和消费旺季来临，将继续向好发展

投资对经济拉动作用持续增强

路透北京3月3日 - 受建筑业施工淡季影响，中国2月官方非制造业PMI降至五个月低点。但数据仍处在50上方的较高水平，且预期指数环比上升，都暗示随着施工和消费旺季的来临，非制造业将继续向好发展。

中国国家统计局和中国物流与采购联合会周日联合公布,2月中国非制造业商务活动指数降至54.5,环比下滑1.7个百分点，结束此前连续四个月上升势头。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，2月受建筑业施工淡季的影响，非制造业活动有所回调但仍运行在较高水平。春节效应带动的消费增长助力指数维持高位，特别是居民出行和日常消费的运输业和零售业表现活跃。

“结合前两月数据变化，今年非制造业经济延续较快的增长格局，伴随着施工和消费旺季的来临，有望继续向好发展。”他并认为，特别值得注意的是，土木工程建筑业的新订单指数再创历史新高，意味着投资需求对经济的拉动作用持续增强。

官方新闻稿显示，2月非制造业PMI各单项指数中，收费价格指数、从业人员指数和业务活动预期指数与上月相比上升。其中业务预期指数涨幅1.3个百分点至62.7，表明企业对未来市场预期保持乐观。

其它分项指数中，除新订单、新出口订单和中间投入价格指数降幅超过1个百分点外，剩下指数的降幅均在1个百分点以内。其中，中间投入价格指数虽然回调，但仍处在56.2的高位，成本推动的价格上涨压力依然存在。

分行业来看，房地产业商务活动指数为48.8，新订单指数为43.6，延续淡季特征，但业务活动预期创近两年新高，反映企业预期趋于乐观。

而由于中央一再强调反腐倡廉，因此，受节约风气的持续影响，餐饮业新订单连续两个月回落，业务活动预期指数42.3，创出历史最低水平。

备受关注的中国“两会”即将启动，其中政协会议将于今日下午拉开帷幕，全国人大则定于周二（3月5日）召开，届时中国最高层人事变动将尘埃落定。金融市场将密切留意新一届领导人传递出的讯息，研判中国政策和改革动向。

上周五出炉的中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认；而此前因信贷数据大增引发的经济过热担忧，或许可以有所减轻。〔ID:nL4T0BT0QY〕

汇丰定于3月5日（周二）北京时间上午09:45公布中国2月服务业PMI。

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2013年/2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

非制造业PMI 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)