中国经济：今年有信心控制通胀，CPI同比涨幅或在3%左右--央行副行长

路透北京3月3日电---中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲周日表示，今年CPI同比涨幅或在3%左右，较去年略高，但有信心控制通胀。

“今年通胀压力会有一些，今年通货膨胀我们预计的水平呢，也可能比如说比2.6%稍微高一点的，3%左右。”易纲在"两会"间隙向记者表示，“但总体来讲，我们还是完全有信心能够控制住今年的通货膨胀。”

他并指出，社会融资总量是一个市场化的概念，今年具体目标应该尊重市场化的选择。

至于央行行长人选，易纲则让大家稍耐心等待，十二届全国人大会议结束时就会有结果公布。

2012年中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为2.6%。市场人士分析显示，成本上升压力长期存在，主要经济体实行宽松货币政策，都对2013年的通胀构成上行风险，但总需求复苏仍缓慢，意味着通胀压力不至于过大。[ID:

nL4T0AG0DN]中国去年社会融资规模15.76万亿人民币。[ID:

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稍早路透引述消息人士称，已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在本月出任政协副主席。不过出乎外界意料的是，周小川还将继续留任中国央行行长一职。[ID:nL4T0BJ0MG](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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