中国房地产： 个人卖房征20%个税政策，不可避免会误伤改善性需求--专家

路透北京3月3日 - 中国财政部财政科学研究所所长贾康周日针对“国五条”实施细则中对出售自有住房要按20%征收个人所得税的政策表示，其抑制投机类成交是正面的效果，但不可避免也会抑制改善性需求，带有误伤的效果。

上周五中国国务院公布“国五条”的具体实施细则，其中表示，对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

而此前则是出售未满五年的个人房产，个人所得税的征收标准可在总价的1%和差价的20%之间做出选择。该政策公布后，引起市场以及社会各界广泛争论。但接近北京市建委的消息人士称，该政策目前尚未实施。

贾康称，该政策会压抑二级市场的成交，原来可以成交的、在边缘状态的买者，现在因税收负担，可能就过不了这个坎儿了，“大家都说供不应求是主要矛盾，一些买者过不去了，整个二手房市场的热度是要往下压的。其中投机操作者得到抑制，是符合大家意愿的。使他们不能肆无忌惮的反复倒手操作。”

“（但对于收入增加后的改善性住房需求）是不是可以配合一些其他政策，有一个合理的区别对待？”他并表示。

但他认为，在现阶段管理部门综合权衡以后，总要先解决一个他认为的主要矛盾，同时政策不是恒定的永久不变的，必须根据情况动态优化。

他还表示，不光交易环节要收税，保有环节也要收税。要实现通盘整合，税费理顺。

“房产税的试点范围，按照官方的信息是比较明确，要适时扩大试点范围。今年是在明确要求这一点而没有动作的第二年，所以今年有动作的可能性大大提升了。”他说。

中国国务院2月20日宣布，要坚决抑制投机投资性购房，扩大个人住房房产税改革试点范围，并严格执行商品住房限购措施。是次房地产调控政策表态被称为“国五条”。[ID:nL4T0BK3FU]