〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元走软和股市上涨

企业并购：德意志交易所和LSE将正式提出剥离法国清算业务LCH
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因美元走软以及原油和股市上涨.
交易商表示,对欧元区债务危机能够得到解决的乐观情绪升温也对玉米期货有提振,但在惠誉警告可能下调美国评等後,投资人也较谨慎.
周二,欧元兑美元上涨,受意大利成功标售公债提振,尽管此次标售得标利率为纪录最高.
一农业气象学家周二表示,降雨和降雪将令本周美国玉米收割的最终阶段放缓,且周末前美国大平原硬红冬麦种植区预报将有更多降雨.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,大型投机商在截至11月22日的一周内缩减CBOT玉米的净多头仓位47,410口,至83,078口.
CBOT-3月玉米合约CH2收升7美分,报每蒲式耳6.05-1/2美元.
3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为35.
今日CBOT玉米预估成交量为441,872口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。