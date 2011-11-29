〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元走软和股市上涨

路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因美元走软以及原油和股市上涨.

交易商表示,对欧元区债务危机能够得到解决的乐观情绪升温也对玉米期货有提振,但在惠誉警告可能下调美国评等後,投资人也较谨慎.

周二,欧元兑美元上涨,受意大利成功标售公债提振,尽管此次标售得标利率为纪录最高.

一农业气象学家周二表示,降雨和降雪将令本周美国玉米收割的最终阶段放缓,且周末前美国大平原硬红冬麦种植区预报将有更多降雨.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,大型投机商在截至11月22日的一周内缩减CBOT玉米的净多头仓位47,410口,至83,078口.

CBOT-3月玉米合约CH2收升7美分,报每蒲式耳6.05-1/2美元.

3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为35.

今日CBOT玉米预估成交量为441,872口.(完)

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