〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,因美国经济数据强劲及意大利公债标售利多

路透多伦多11月29日电---加元兑美元周二触及一周高位,因投资人受到意大利公债标售利多迹象以及美国消费者信心数据强劲的鼓舞.
意大利成功标售75亿欧元公债,投资人感到一些宽慰,尽管得标利率创下近8%的欧元面世以来最高.
标售扶助加元兑美元CAD=D4触及1.0259加元或0.9748美元的日高,且为逾一周最高水准.
加元兑美元CAD=D4收报1.0303加元或0.9706美元,周一收报1.0354加元或0.9658美元.
分析师和策略师警告称欧洲的问题远谈不上解决.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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