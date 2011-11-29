〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,因美国经济数据强劲及意大利公债标售利多

背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表

路透悉尼2月7日 - 澳洲央行宣布维持指标利率在1.50%不变。 以下为澳洲央行自1990年以来历次调整官方指标利率的情况：(1基点相当于0.01个百分点)： 调整幅度 调整后水平(%) 2016年 8月2日 调降25基点 1.50 5月3日 调降25基点 1.75 2015年 5月5日 调降25基点 2.00 2月3日 调降25基点 2.25 2013年 8月6日 调降25基点 2.50 5月7日 调降25基点 2.75 2012年 12月4日 调降25基点 3.00 10月2日 调降25基点 3.25 6月5日 调