〔加拿大股市〕延续升势,能源价格上扬提振油气类股领跑

路透多伦多11月29日电---加拿大股市周二收高,为三周内首次连升两日,因美国经济数据令人鼓舞带动能源价格走强,权重的油气类股跟随上涨.

同周一一样,油气类股领跑,大涨近2%,因美国原油期货价格逼近每桶100美元.能源股在上周大跌後本周已升逾4%.

美国经济咨商会公布的11月消费者信心指数跳升至56.0,10月上修为40.9,该数据意外强劲,提振油价.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高92.29点,或0.8%,报11,732.5点,为11月7-8日以来首次连升两日.

金融股攀升近1%,原材料股升0.6%.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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