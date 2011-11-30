〔英国债市〕英债期货在全球央行联手行动後下挫

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月30日电---英债期货周三下挫,此前全球多家央行联手行动,避免全球金融体系资金冻结,这殃及英债的避险吸引力,并提振股市等较高风险资产.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)、欧洲央行(ECB)等多家央行此次意外紧急措施旨在稳定市场,缓和因欧元区债务危机引发的信贷紧缩.
3月英债期货FLGH2下挫70个跳动点,结算价报113.50,结束两日连升.而德国公债期货FGBLZ1则收升43个跳动点.
盘中走势震荡,在标准普尔下调美国和欧洲多家大行评等後,英债期货一度大涨89个跳动点.
央行行动後,英国富时100指数.FTSE劲扬近3%,欧股也大涨超过3%.此前在中国下调银行存款准备金率以刺激经济後,股市已经走强.
现货公债市场中,10年期英国公债收益率升8个基点至2.32%,结束昨日德债收益率高於英债的异常情势,10年期英债较可比德债收益率差扩阔14个基点,报+3个基点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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